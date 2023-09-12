Попри звільнення з Баварії, контракт колишнього тренера мюнхенської команди Юліана Нагельсманна з клубом продовжує діяти. Криза в збірній Німеччини і подальше звільнення Гансі Фліка з посади наставника "манншафт" змусило Німецький футбольний союз (DFB) звернутися до Нагельсманна.

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Як інформує журналіст Bild Крістіан Фальк, Баварія дала зрозуміти DFB, що не вимагатиме компенсації за свого колишнього тренера. Проте мюнхенці висунули керівництву збірної Німеччини дві умови. По-перше, DFB має покрити повну зарплату Нагельсманна згідно з його контрактом. По-друге, Баварія хоче провести товариський матч зі збірною Німеччини, про що клуб і DFB домовлявся ще тоді, коли Гансі Флік переходив зі стану мюнхенців у "манншафт".

Повідомляється, що наступним кроком з боку DFB має стати досягнення угоди з самим Нагельсманном.

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