Колишній наставник Баварії та низки інших клубів Бундесліги Фелікс Магат запевнив, що готовий взятися за роботу в збірній Німеччини.

Нагадаємо, 10 вересня Німецький футбольний союз офіційно звільнив Ганса-Дітера Фліка з посади головного тренера національної збірної. Серія невдалих результатів у товариських матчах стала для наставника фатальною. До домашнього чемпіонату Європи-2024 команду готуватиме інший фахівець – DFB вже шукає нового тренера.

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Існує ймовірність, що ним стане Фелікс Магат. Принаймні, сам фахівець готовий очолити збірну Німеччини.

"Німецькому футбольному союзу зараз потрібен тренер, який зможе відновити нестабільну національну збірну. І я вважаю, що можу дати гравцям стільки впевненості, щоб вони знову змогли виступити дуже добре.

Я не знаю, які вимоги у DFB для кандидата на цю посаду. Але на мій погляд, цілком зрозуміло, що нам терміново потрібен той, хто зможе знову зібрати цю абсолютно невпевнену команду, яка більше не в змозі давати ту продуктивність, на яку здатна", – цитує Магата Sky Sport.

Останнім місцем роботи 70-річного Фелікса Магата була берлінська Герта, яку він покинув влітку 2022-го після вильоту з Бундесліги. Раніше тренер працював у низці німецьких клубів – Баварії, Гамбурзі, Штутгарті, Шальке, Айнтрахті та Вольфсбурзі, з яким сенсаційно став чемпіоном Німеччини. Є в активі тренера досвід роботи і за межами Німеччини – у 2014-му Магат півроку провів у Фулхемі.

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