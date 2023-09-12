Несмотря на увольнение из Баварии, контракт бывшего тренера мюнхенской команды Юлиана Нагельсманна с клубом продолжает действовать. Кризис в сборной Германии и последующее увольнение Ханси Флика с должности наставника "манншафт" заставило Немецкий футбольный союз (DFB) обратиться к Нагельсманну.

Сборная Германии может получить сенсационного тренера – он готов вернуться к работе

Как информирует журналист Bild Кристиан Фальк, Бавария дала понять DFB, что не станет требовать компенсации за своего бывшего тренера. Тем не менее, мюнхенцы выдвинули руководству сборной Германии два условия. Во-первых, DFB должен покрыть полную зарплату Нагельсманна согласно его контракта. Во-вторых, Бавария хочет провести товарищеский матч со сборной Германии, о чём клуб и DFB договаривался ещё тогда, когда Ханси Флик переходил из стана мюнхенцев в "манншафт".

Сообщается, что следующим шагом со стороны DFB должно стать достижение соглашения с самим Нагельсманном.

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