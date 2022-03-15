Польський форвард серйозно обдумує трансфер в інший чемпіонат, оскільки в Мюнхені не готові задовольнити його запити.

Контракт Лєвандовскі з Баварією завершується влітку 2023-го. Сторони поки що не вели жодних перемовин щодо нової угоди, інформує Sport1. Роберт чекає, коли мюнхенські боси принаймні публічно скажуть про бажання продовжити співпрацю.

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Лєвандовскі зараз заробляє 23-25 млн євро на рік до виплати податків. Баварія встановила собі ліміт на зарплати у виглядів 25 млн і не хоче його порушувати навіть заради польського супербомбардира. Водночас чемпіони Бундесліги бажають зберегти лідера команди.

Роберт не молодіє, і було б логічно, якби він погодився на таку ж зарплату. Але старт переговорів гальмує ще один чинник. Агент поляка – Піні Захаві – має дуже погані стосунки з Баварією. Агент відомий вмінням шантажувати, що проявилося в ситуації з Алабою.

Лєвандовскі провів у Баварії вісім років і забив 337 голів у 365 матчах. Роберту – 33. В останні сезони він демонструє шикарну результативність і прогресує в тактичному плані під керівництвом Фліка та Нагельсманна.

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