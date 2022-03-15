Польский форвард серьезно обдумывает трансфер в другой чемпионат, поскольку в Мюнхене не готовы удовлетворить его запросы.

Контракт Левандовски с Баварией истекает летом 2023-го. Стороны пока что не вели переговоров о новом соглашении, информирует Sport1. Роберт ждет, когда мюнхенские боссы хотя бы публично скажут о желании продолжить сотрудничество.

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Левандовски сейчас зарабатывает 23-25 ​​млн евро в год до уплаты налогов. Бавария установила себе лимит на зарплаты в размере 25 млн и не хочет его нарушать даже ради польского супербомбардира. В то же время чемпионы Бундеслиги желают сохранить лидера команды.

Роберт не молодеет и было бы логично, если бы он согласился на такую ​​же зарплату. Но старт переговоров тормозит еще один фактор. Агент поляка – Пини Захави – имеет очень плохие отношения с Баварией. Агент известен умением шантажировать, что проявилось в ситуации с Алабой.

Левандовски провел в Баварии восемь лет и забил 337 голов в 365 матчах. Роберту – 33. В последние сезоны он демонстрирует шикарную результативность и прогрессирует в тактическом плане под руководством Флика и Нагельсманна.

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