33-річний нападник розірвав контракт з Huawei, за що йому довелось виплатити компенсацію у розмірі 5 мільйонів євро. На такий радикальний крок Лєвандовскі пішов, коли дізнався, що концерн допомагає Росії боронити кіберпростір під час війни з Україною.

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"Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовскі та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов'язань з нашого боку було призупинено", – цитує Томаша Завісляка, одного з представників польського футболіста, WP Sportowe Fakty.

Нагадаємо, перший контракт з Huawei Роберт підписав ще у 2015-му, а через п'ять років став послом китайської компанії в Європі. Перед розірванням Лєвандовскі публічно кілька разів підтримував Україну.

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