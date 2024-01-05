Схоже Баварія налагодила чудові стосунки з лондонським клубом, в якого влітку купила Харрі Кейна. За цим же маршрутом взимку має перебратися Дайєр. Сторони змогли швидко дійти згоди, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

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Для 29-річного англійця це буде шанс перезапустити кар'єру, оскільки новий тренер Тоттенхема розраховує на інших виконавців. Натомість Томас Тухель цінує Дайєра за тактичну гнучкість та його вміння закрити відразу кілька позицій на полі.

Очікується, що трансфер закриють, як тільки Тоттенхем підпише Раду Дрегушіна з Дженоа. Однак Баварія буде тиснути, щоб Ерік Дайєр був у команді вже до наступного матчу команди, який запланований на 12 січня.

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