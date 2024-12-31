Тоттенхем узгодив умови особистого контракту з 21-річним румунським центральним захисником. Сторони готові підписати довгострокову угоду. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Тоттенхем відмовився від трансферу Забарного – "шпори" обрали два пріоритетні варіанти

За даними інсайдера, "шпорам" залишилося лише домовитися з Дженоа. Розбіжність не є великою – італійський клуб прагне отримати за Дрегушіна 30 мільйонів євро. Тоттенхем готовий викласти за одноклубника Руслана Маліновського 25 млн. Перемовини тривають.

Нагадаємо, лондонці змушені були вийти на трансферний ринок через проблеми у центрі захисту. Одним із варіантів для Тоттенхема був українець Ілля Забарний, який виступає за Борнмут.

У сезоні 2023/24 Раду Дрегушін зіграв за Дженоа 21 матч і забив 2 голи – у ворота Верони та Інтера. Його контракт з "грифонами" розрахований до літа 2027-го.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?