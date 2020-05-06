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Баварія домовилась про контракт із Сане – залишилось переконати Манчестер Сіті

6 травня 09:31 371 Читать на русском
Баварія домовилась про контракт із Сане – залишилось переконати Манчестер Сіті
Сане та Гвардіола / Reuters

Вінгер англійського Манчестер Сіті Лерой Сане знову став трансферною ціллю мюнхенської Баварії.

Німецький гранд узгодив 5-річний контракт із фланговим форвардом, повідомляє із посиланням на Sport Bild Get German Football News.

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Баварія розраховує, що в найближче трансферне вікно підпише Сане за менші відступні. 24-річний вінгер не грав із серпня через розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Мюнхенці почнуть торг із 40 млн євро, хоча не вірять, що витратять на перехід менше 60 млн. Перемовини узгоджені на рівні Хасана Саліхаміджіча та Олівера Кана. Позиція Манчестер Сіті наразі невідома.

У сезоні 2019/20 Лерой Сане провів усього 12 хвилин у матчі за Суперкубок Англії проти Ліверпуля. Минулоріч клуби були близькі до узгодження трансферу за понад 120 млн євро.

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