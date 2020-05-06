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Бавария договорилась о контракте с Сане – осталось убедить Манчестер Сити

09:35 54 Читати українською
Бавария договорилась о контракте с Сане – осталось убедить Манчестер Сити
Сане и Гвардиола / Reuters

Вингер английского Манчестер Сити Лерой Сане снова стал трансферной целью мюнхенской Баварии.

Немецкий гранд согласовал 5-летний контракт с фланговым форвардом, сообщает со ссылкой на Sport Bild Get German Football News.

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Бавария рассчитывает, что в ближайшее трансферное окно подпишет Сане за меньшие отступные. 24-летний вингер не играл с августа из-за разрыва крестообразных связок колена. Мюнхенцы начнут торг с 40 млн евро, хотя не верят, что потратят на переход менее 60 млн. Переговоры одобрены на уровне Хасана Салихамиджича и Оливера Кана. Позиция Манчестер Сити пока неизвестна.

В сезоне 2019/20 Лерой Сане провел всего 12 минут в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля. В прошлом году клубы были близки к согласованию трансфера за свыше 120 млн евро.

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