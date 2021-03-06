Мюнхенці приймають гостей з Дортмунда в центральному матчі 24 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Баварія – Борусія Д розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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Борусія випала з боротьби за чемпіонство, але поєдинок з Баварією все одно має величезне значення – "джмелі" намагаються повернутися в зону Ліги чемпіонів. За останній місяць суперники регулярно оголяли проблеми мюнхенців і відбирали в них очки, а Дортмунд навпаки показує зараз солідний футбол. Це дарує інтригу.

Однак п'ять останніх виїздів Борусії на Альянц Арену завершилися із загальним рахунком 24:2. А сьогодні команда приїхала без двох креативних лідерів – Санчо та Геррейро травмовані. У Баварії також є втрати, але важливі виконавці встигли відновитися до Классікера. "Ротен" щойно втратили перше місце у Бундеслізі – їх посунув РБ Лейпциг.

Стартові склади команд

Баварія: Нойєр – Зюле, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горетцка – Сане, Мюллєр, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Хофманн, Гнабрі, Мартінес, Шупо-Мотінг, Сарр, Ернандес, Рока, Данташ, Мусіала.

Борусія Д: Хітц – Меньє, Джан, Хуммельс, Загаду, Шульц – Дауд, Ділейні – Ройс, Азар – Холанд.

Запасні: Буркі, Морей, Мукоко, Брандт, Рейньєр, Беллінгем, Піщек, Тіггес, Пасслак.

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