Чемпіонат Німеччини 2020/21, 24-й тур

Борусія М – Байєр – 0:1

Гол: Шик, 76

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:3

Голи: Нкунку, 41, Сьорлот, 64, Форсберг, 80

Айнтрахт – Штутгарт – 1:1

Голи: Костіч, 69 – Калайдзіч, 68

Герта – Аугсбург – 2:1

Голи: Пйонтек, 62, Люкебакіо, 87 (пен) – Бенеш, 2

Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:1

Голи: Бумгартнер, 8, Крамаріч, 41 – Вегхорст, 23

РБ Лейпциг завітав у гості до Фрайбурга в надії здобути шосту поспіль перемогу й бодай на дві години очолити турнірну таблицю. На ній цілком можна було і завершити тиждень, адже у мюнхенців стояв матч проти Борусії Д. Розуміючи цей факт, "бики" не стали створювати собі проблеми.

"Ротен Буллен" відкрили рахунок на 41-й хвилині зусиллями Поульсена, якому вдалося перехопити передачу на голкіпера та викотити пас під удар Нкунку в порожні ворота. На 64-й же Сьорлот забив другий гол, реалізувавши вихід віч-на-віч. Побиття ж довершив Форсберг, вистріливши у дотик з лінії штрафного точно під праву стійку – 0:3! РБ Лейпциг виходить у лідери Бундесліги.

Вольфсбург приїхав у Зінсхайм на матч проти Хоффенхайма, маючи за плечима 9-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті та тримаючись на третій позиції. "Вовки" навіть у випадку поразки не втратили б її – вочевидь, на такому налаштуванні вони й погоріли, пропустивши перший гол вже на 8-й хвилині зустрічі. Відзначився Баумгартнер, який отримав передачу від Кадерабека на ближню стійку й розстріляв дев'ятку з мінімальної дистанції.

Гості відіграли цей гол на 23-й хвилині зусиллями Вегхорста – він реалізував вихід віч-на-віч. Втім, наприкінці першого тайму Кадерабек прострілив на лінію воротарського, а Крамаріч замкнув другим дотиком. 2:1! На 66-й же хвилині Хоффенхайм міг забити втретє, заробивши пенальті за підкат Баку, однак VAR показав, що фолу не було. Втім, і без "11-метрового" господарям вдалося переграти Вольфсбург, адже більше голів у матчі не забивали.

Айнтрахт тиждень тому обірвав 11-матчеву безпрограшну серію, несподівано програвши Вердеру в рідних стінах, тож необхідно було реабілітовуватись перед вболівальниками. Та і Борусія Д разом з Байєром в разі нової франкфуртців могли наблизитись до четвертого місця впритул – а саме там трималися "орли". Словом, Штутгарт на власному полі необхідно було обіграти.

В першому таймі вболівальники не дочекалися голів від команд, а от у другому пішов розмін. Вже на 55-й хвилині Костіч забив у ворота гостей, вистріливши з лівого кута штрафного під дальню стійку – втім, взяття воріт скасували після перегляду повтору. Штутгарт відповів на 68-й голом Калайдзіча, якому вдалося прийняти складну передачу на правий край карного майданчика та переграти Траппа – 0:1! Щастя, однак, тривало недовго, адже вже за хвилину Костіч класним пострілом в дальній кут зрівняв рахунок. 1:1! Це був останній гол у зустрічі.

Веселий поєдинок провели у Берліні, де місцева Герта приймала Аугсбург. Господарі змушені були відігруватись вже після 2-ї хвилини – це Бенеш завдав удару з лету точно під праву стійку. Вийшло красиво. Берлінці зуміли відквитати цей гол аж на 62-й зусиллями Пйонтека, а на 87-й хвилині вони ще й вперед вийшли – це Люкабекіо реалізував пенальті. 2:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Борусія М приймала Байєр, вже не маючи реальних шансів на зону ЛЧ. Тут треба було бодай з десятої позиції піднятись та перервати 5-матчеву безвиграшну серію – втім, "жеребці" і тут провалилися. До 75-ї хвилини рахунок був рівним, а на 76-й Шик вивів Байєр уперед, зігравши на добиванні після виходу Бейлі віч-на-віч. 0:1! Цей гол став єдиним у зустрічі.