Мюнхенцы принимают гостей из Дортмунда в центральном матче 24 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бавария – Боруссия Д начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Боруссия выпала из борьбы за чемпионство, но поединок с Баварией все равно имеет огромное значение – "шмели" пытаются вернуться в зону Лиги чемпионов. За последний месяц соперники регулярно обнажали проблемы мюнхенцев и отбирали у них очки, а Дортмунд наоборот показывает сейчас солидный футбол. Это дарит интригу.

Однако пять последних выездов Боруссии на Альянц Арену завершились с общим счетом 24:2. А сегодня команда приехала без двух креативных лидеров – Санчо и Геррейро травмированы. У Баварии также есть потери, но важные исполнители успели восстановиться к Классикеру. "Ротэн" только что потеряли первое место в Бундеслиге – их подвинул РБ Лейпциг.

Стартовые составы команд

Бавария: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовски.

Запасные: Хофманн, Гнабри, Мартинес, Шупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Рока, Данташ, Мусиала.

Боруссия Д: Хитц – Менье, Джан, Хуммельс, Загаду, Шульц – Дауд, Дилэйни – Ройс, Азар – Холанд.

Запасные: Бурки, Морей, Мукоко, Брандт, Рейньер, Беллингем, Пищек, Тиггес, Пасслак.

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