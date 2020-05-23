Бавария – Айнтрахт – 5:2 – видео голов и обзор матча

Айнтрахт разгромно уступил Баварии в рамках 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

Еще до перерыва мюнхенцы сумели дважды отличиться в воротах соперника, забивали Горецка и Мюллер.

Левандовски догнал звезду Серии А в борьбе за "Золотой бутс"

Главным героем второго тайма стал Мартин Хинтереггер. Защитник Айнтрахта дублем попытался возобновить интригу в матче, но потом еще и умудрился срезать мяч в свои ворота. Еще по голу к погрому соперника добавили Левандовски и Дэвис.

Бавария закрепилась на первой строчке, оторвавшись от Боруссии Д на 4 очка, Айнтрахт – 13-й.

Бавария разгромила Айнтрахт и оторвалась от Боруссии Д – соперник Украины на Евро стал героем эффектной перестрелки