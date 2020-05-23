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Бавария – Айнтрахт – 5:2 – видео голов и обзор матча

23 мая 23:38 19 Читати українською
Бавария – Айнтрахт – 5:2 – видео голов и обзор матча
Бавария – Айнтрахт – видео голов и обзор матча / Фото ФК Бавария

Айнтрахт разгромно уступил Баварии в рамках 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов матча.

17’ Леон Горецка
41’ Томас Мюллер
46’ Роберт Левандовски
61’ Альфонсо Дэвис
74’ Мартин Хинтереггер
 
Мартин Хинтереггер 52’
Мартин Хинтереггер 56’
17’ Леон Горецка
41’ Томас Мюллер
46’ Роберт Левандовски
52’ Мартин Хинтереггер
56’ Мартин Хинтереггер
61’ Альфонсо Дэвис
74’ Мартин Хинтереггер

Еще до перерыва мюнхенцы сумели дважды отличиться в воротах соперника, забивали Горецка и Мюллер.

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Главным героем второго тайма стал Мартин Хинтереггер. Защитник Айнтрахта дублем попытался возобновить интригу в матче, но потом еще и умудрился срезать мяч в свои ворота. Еще по голу к погрому соперника добавили Левандовски и Дэвис.

Бавария закрепилась на первой строчке, оторвавшись от Боруссии Д на 4 очка, Айнтрахт – 13-й.

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