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Лєвандовскі наздогнав зірку Серії А у боротьбі за "Золотий бутс"

22:48 251 Читать на русском
Лєвандовскі наздогнав зірку Серії А у боротьбі за "Золотий бутс"
Роберт Лєвандовскі та Девід Алаба / Фото ФК Баварія

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі має усі шанси стати найкращим бомбардиром Європи у нинішньому сезоні.

17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
61’ Альфонсо Девіс
74’ Мартін Хінтереггер
 
Мартін Хінтереггер 52’
Мартін Хінтереггер 56’
17’ Леон Ґорецка
41’ Томас Мюллєр
46’ Роберт Лєвандовскі
52’ Мартін Хінтереггер
56’ Мартін Хінтереггер
61’ Альфонсо Девіс
74’ Мартін Хінтереггер

У поєдинку 27-го туру Бундесліги Баварія познущалась над Айнтрахтом (5:2), а одним з автором голів став Роберт Лєвандовскі.

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Для 31-річного поляка це вже 27-й м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини. За цим показником Роберт зрівнявся з нападником Лаціо Чіро Іммобіле. Тепер гравці є основними претендентами на звання найкращого бомбардира Європи, якого буде нагороджено "Золотим бутсом".

Варто відзначити, що гравець Баварії провів 25 матчів, а італійський форвард – 26.

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Теги
Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Баварія Баварія Німеччина Золотий бутс Баварія - Айнтрахт Франкфурт
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