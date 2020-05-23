Лєвандовскі наздогнав зірку Серії А у боротьбі за "Золотий бутс"

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі має усі шанси стати найкращим бомбардиром Європи у нинішньому сезоні.

У поєдинку 27-го туру Бундесліги Баварія познущалась над Айнтрахтом (5:2), а одним з автором голів став Роберт Лєвандовскі.

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Для 31-річного поляка це вже 27-й м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини. За цим показником Роберт зрівнявся з нападником Лаціо Чіро Іммобіле. Тепер гравці є основними претендентами на звання найкращого бомбардира Європи, якого буде нагороджено "Золотим бутсом".

Варто відзначити, що гравець Баварії провів 25 матчів, а італійський форвард – 26.

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