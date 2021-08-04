Форвард Бенфіки Роман Яремчук іще не готовий грати за свою нову команду. Про це розповів батько футболіста – Олег Яремчук.

"Я вважаю, що головний тренер Бенфіки Жорже Жезус правильно зробив, не включивши Романа до складу делегації. І не тільки тому, що у Бенфіці відразу п'ять гравців амплуа Яремчука планомірно готувалися до поєдинку зі Спартаком.

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Потрібно врахувати, що у лісабонській команді син провів лише кілька тренувань, отже ще необхідний час для адаптації. До того ж не можна забувати, що після повернення з відпустки зі своєю попередньою командою – Гентом, Роман взагалі не тренувався. Тому не було сенсу форсувати події.

Зараз син в Лісабоні наполегливо займається під керівництвом тренера з фізпідготовки. 7 серпня стартує чемпіонат Португалії, Бенфіка грає в гостях з Морейренсе. Роман докладає зусиль, щоб підійти до поєдинку у всеозброєнні, проте далі все буде залежати від рішення Жорже Жезуса", – цитує Яремчуа-старшого Meta-ratings.

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