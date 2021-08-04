Не лише Гент заробив на переході Романа Яремчука у лісабонську Бенфіку.

Кілька днів тому 25-річний українець приєднався до "орлів", підписавши контракт на п'ять сезонів.

Яремчук був ближчим до трансферу у Вольфсбург, ніж у Бенфіку – все вирішили гроші

Як стверджує hln.be, загальна сума трансферу становить 17,5 млн євро, але Гент мусить поділитися з Динамо, якому влітку 2017-го заплатив за Яремчука 2 млн та залишив киянам відсоток від майбутнього продажу.

Відтак, бельгійці отримали від Бенфіки 75% від суми (13,125 млн євро), решта 25% (4,375 млн) вирушить на рахунки київського Динамо.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема