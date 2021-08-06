Форвард Бенфики Роман Яремчук еще не готов играть за свою новую команду. Об этом рассказал отец футболиста – Олег Яремчук.

"Я считаю, что главный тренер Бенфики Жорже Жезус правильно сделал, не включив Романа в состав делегации. И не только потому, что в Бенфике сразу пять игроков амплуа Яремчука планомерно готовились к поединку со Спартаком.

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Нужно учесть, что в лиссабонской команде сын провел лишь несколько тренировок, следовательно еще необходимо время для адаптации. К тому же нельзя забывать, что после возвращения из отпуска со своей предыдущей командой – Гентом, Роман вообще не тренировался. Поэтому не было смысла форсировать события.

Сейчас сын в Лиссабоне настойчиво занимается под руководством тренера по физподготовке. 7 августа стартует чемпионат Португалии, Бенфика играет в гостях с Морейренсе. Роман прилагает все усилия, чтобы подойти к поединку во всеоружии, однако дальше все будет зависеть от решения Жорже Жезуса", – цитирует Яремчуа-старшего Meta-ratings.

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