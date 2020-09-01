Батько Мессі вилетів до Барселони на переговори з Бартомеу
22:36 - Читать на русском
Хорхе Мессі – батько зірки Барселони Ліонеля Мессі, планує провести переговори з президентом каталонського клубу Жозеп-Марією Бартомеу.
Хорхе Мессі вже вилетів на приватному літаку з Росаріо в Барселону задля переговорів щодо майбутнього його сина, повідомляє видання Olé.
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Зазначимо, що Мессі-молодший ігнорує тренування каталонського клубу під керівництвом Рональда Кумана.
Сага щодо майбутнього Ліонеля розпочалась із факсу, який аргентинець відправив до клубу з бажанням покинути Барселону. Головним претендентом на Мессі є Манчестер Сіті.
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