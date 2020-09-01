Бос каталонського клубу може сісти у в'язницю або розплачуватися своїми активами, якщо він продасть Мессі і буде засуджений наступним президентом, інформує Deportes Cuatro з посиланням на журналіста Гільєма Балаге.

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Барселона готується до серйозного дефіциту бюджету у сезоні 2020/21, а можливий відхід аргентинця зробить різницю ще більшою. Новий президент може покласти всю відповідальність на Бартомеу, який призвів до такої критичної ситуації. Тоді нинішньому керманичу "блаугранас" довелося б відповідати за свої дії компенсацією або навіть тюремним терміном. Втім, Бартомеу сподівається втримати Мессі і уникнути найгіршого сценарію.

Вибори нового президента Барселони заплановані на 4 квітня наступного року, хоча дату ще можуть змінити. Чинний контракт Мессі розрахований до 30 червня 2021-го.

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