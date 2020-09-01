Отец Месси вылетел в Барселону на переговоры с Бартомеу
1 сентября 22:38 - Читати українською
Хорхе Месси – отец звезды Барселоны Лионеля Месси, планирует провести переговоры с президентом каталонского клуба Хосеп-Марией Бартомеу.
Хорхе Месси уже вылетел на частном самолете из Росарио в Барселону для переговоров о будущем сына, сообщает издание Olé.
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Отметим, что Месси-младший игнорирует тренировки каталонского клуба под руководством Рональда Кумана.
Сага о будущем Лионеля началась с факса аргентинец отправил в клуб с желанием покинуть Барселону. Главным претендентом на Месси является Манчестер Сити.
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