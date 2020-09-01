Хорхе Месси уже вылетел на частном самолете из Росарио в Барселону для переговоров о будущем сына, сообщает издание Olé.

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Отметим, что Месси-младший игнорирует тренировки каталонского клуба под руководством Рональда Кумана.

Сага о будущем Лионеля началась с факса аргентинец отправил в клуб с желанием покинуть Барселону. Главным претендентом на Месси является Манчестер Сити.

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