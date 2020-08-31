"Блаугранас" залишаться без форварда, який гарантував 50-60 голів протягом календарного року та самотужки вирішував долю матчів. 33-річний аргентинець, рекордсмен "Золотого м'яча" з 6-ма нагородами, вважається найкращим гравцем світу, тож Бартомеу доведеться вилазити зі шкіри, аби знайти йому достойну заміну. Marca вирішила допомогти нещасному президенту, скоротивши потенційний шорт-лист до п'яти осіб.

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Опираючись на цифри аналітичного порталу ScoutIT, мадридське видання визначило футболістів, які хоча б частково конкурують з Мессі за наступними критеріями: успішні переводи на фланг, точні передачі у фінальну третину, реалізація стандартів (пенальті, штрафні), вдалі вертикальні паси, очікувані голи (xG) й асисти (xA), результативність, дотики до м'яча у штрафному майданчику суперника або виграні єдиноборства.

Вік потенційного наступника Лео – від 18 до 30 років. Ще один важливий "фільтр" – щонайменше 15 повних матчів за сезон або 1350 зіграних хвилин. У підсумку іспанським журналістам вдалося оформити список із десяти кандидатів (Де Арраскаета, Неймар, Марез, Дибала, Піцці, Бергейс, Гнабрі, Бруну Фернандеш, Санчо, Вернер), серед яких помітно виділяються п'ятеро фаворитів.

Мессі vs Дибала

Нападник Ювентуса найбільше нагадує Мессі за обов'язками на полі. 26-річний аргентинець, який перебував на радарі скаутів каталонського гранда ще за часів Палермо, володіє схожими показниками та пересувається фактично однаковими зонами у більшості матчів (91%). Цікаво, що Дибала навіть трішки перевершує капітана збірної Аргентини за кількістю виграних єдиноборств і передачах в останню третину.

Утім, режисеру 36-го Скудетто туринського клубу довелось би суттєво покращити результативність і навички плеймейкера – це головна зброя в арсеналі Лео, який записав собі до активу 25 голів з 21 асистом у Ла Лізі 2019/20. Доробок Пауло – значно скромніший (11+11).

Мессі vs Марез

29-річний вінгер може стати розмінною монетою у перемовинах Ман Сіті з Барсою. "Містяни" начебто бажають включити його в угоду, аби здешевити можливий трансфер Мессі. Поки тривають суперечки через клаусулу (700 мільйонів євро), не варто виключати жоден варіант розвитку подій, зокрема, бартер. Марез гарно працює з м'ячем, але сильно поступається аргентинцеві середньою цифрою вдалих обіграшів (1.6-5.5) та успішних єдиноборств (3.6-8.6).

Алжирець – менш універсальний гравець, ніж Лео, найчастіше атакує з правого краю, хоча й володіє досвідом виступів на позиції "десятки". У минулому розіграші Прем'єр-ліги Марез відзначився 11-ма м'ячами та 9-ма асистами.

Мессі vs Неймар

Бразилець вважався натуральним спадкоємцем Мессі, поки скандально не покинув Камп Ноу влітку 2017-го. Разом з ним Барса востаннє перемагала у Лізі чемпіонів (2015), а також більш-менш послідовно дотримувалась філософії Кройфа. Результати погіршились якраз після втечі Неймара – каталонці провалюються в Європі, страждають через внутрішні конфлікти.

Попри численні спроби вирватись із золотої катарської клітки 28-річний форвард залишається головною принадою футбольного Парижа. Вихованець Сантоса переважно грає зліва – лише 14% збігу з тепловою картою Лео. Утім, бразилець володіє кращим відсотком влучності ударів, частіше виконує ключові передачі (2.6-2.1). Проблема в тому, що Неймар не збирається покидати ПСЖ цього року.

Мессі vs Бруну Фернандеш

Феєричний новачок МЮ виступає на позиції атакувального півзахисника, при цьому багато працює на оборону, але рухається у схожих зонах (77% збігу). Фернандеш володіє пристойним відсотком успішного дриблінгу, хоча обігрує значно рідше. Португалець – один з найкращих у Європі за очікуваними асистами (результативна передача кожні 90 хвилин).

Далі – найцікавіше. Після переїзду в АПЛ колишній лідер лісабонського забивав кожну 101 хвилину, суттєво перевершуючи Мессі зразка другої половини сезону 2019/20. Аргентинець в середньому витрачав на кожен зі своїх 25-ти голів 220 хвилин.

Минулої зими Барса вважалася одним з головних претендентів на 25-річного португальця, але Бартомеу пошкодував 55 мільйонів євро.

Мессі vs Бергейс

Малоймовірний, але доволі цікавий варіант для Рональда Кумана, який працював з правим вінгером Фейєнорда у збірній Нідерландів. Бергейс є темною конячкою трансферного ринку зі смішною за нинішніми мірками вартістю – 15 мільйонів євро. Він чимало забиває (15 голів у 24-х матчах Ередивізі), непогано асистує партнерам (7 результативних передач) і володіє 64% збігу з тепловою картою Мессі.

Вища ефективність виконання стандартів і краща влучність дальніх пострілів – ще один вагомий аргумент для скаутів каталонського клубу.

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