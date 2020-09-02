"Ми повинні стояти осторонь цієї ситуації. Мессі заслужив повагу, вирішуючи своє майбутнє. Я не впевнений, що він робить найкращим чином.

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Для іспанського футболу, для Барселони і для нас було б краще, якби все продовжилось. Це робить Ла Лігу кращою, а Ель Класіко красивішим", – цитує слова Серхіо Рамоса Marca.

Нагадаємо, після програшу від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів закрутилась сага навколо відходу Мессі з Барселони. Наразі найімовірнішим претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

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