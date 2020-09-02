Отец Лионеля Хорхе Месси провел встречу с президентом Барселоны Хосепом-Марией Бартомеу, однако разговор не увенчался серьезным успехом, информирует Sport.es.

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Стороны не смогли ни о чем конкретном договориться: Барселона отказывалась вести переговоры относительно потенциального трансфера в другой клуб, а Месси не изменил своей позиции и желает покинуть каталанский клуб уже этим летом. Известно, что Лионель не будет тренироваться под руководством Рональда Кумана в ближайшее время.

Напомним, после проигрыша от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов закружилась сага вокруг ухода Месси из Барселоны. Сейчас наиболее вероятным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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