Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, и агент футболиста Мино Райола прибыли в столицу Каталонии для переговоров с Барселоной, сообщает Sport.es.

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Оба были замечены в аэропорту. Их встретил помощник президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты. Отмечается, что это первый раунд переговоров относительно вероятного трансфера. Боруссия якобы готова отпустить своего лидера за 150 млн евро.

Ранее сообщалось, что для нового руководства Барселоны Холанд стал приоритетной целью на будущее лето. В свою очередь, сам игрок уже не видит для себя перспектив в Дортмунде и готов сделать следующий шаг в карьере.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию зимой 2020-го за 20 млн евро. С тех пор Эрлинг сыграл за "шмелей" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов и отдал 11 результативных передач.

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