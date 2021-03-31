"Я не знаю, звідки взялися ці чутки. Я можу сказати одне: у нас один з найкращих футболістів у світі на цій позиції. Контракт Роберта Лєвандовскі розрахований до 2023 року", – цитує Румменігге Sport Bild.

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Через блискучу гру 20-річного норвежця у футболці "джмелів" його майбутнє пов'язують з багатьма європейськими грандами.

У нинішньому сезоні Бундесліги Ерлінг провів 21 матч, в яких забив стільки ж м'ячів. Для порівняння, Лєвандовскі відзначився 35-ма голами у 25-ти поєдинках.

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