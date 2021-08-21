Манчестер Сіті у другому турі АПЛ розтрощив Норвіч із рахунком 5:0. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Матч розпочався із автогола капітана Норвіча Тіма Крула. Перевагу "містянам" вдалось подвоїти завдяки курйозному відскоку м'яча від Гріліша – для 100-мільйонного новачка це дебютний гол.

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Манчестер Сіті і після двох м'ячів повністю переважав Норвіч, що конвертувалось ще в голи Ляпорта, Стерлінга й Мареза. 5:0 – команда Гвардіоли повністю реабілітувалась після поразки Тоттенхему в першому турі.