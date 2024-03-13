"Наприкінці першої частини сезону у команди була зустріч з власником Євгеном Геллером, на якій постало питання боргів. А саме обіцяний, але невиплачений бонус за призове 3-тє місце УПЛ і окремо за участь в основному турнірі єврокубків.

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Геллер порадив гравцям перед тим, як ставити це питання, спершу поглянути у поточну турнірну таблицю, де на той момент Зоря пасла задніх. Аби отримати обіцяне, порадив хлопцям потішити його результатом. Це команда і зробила в стартових після канікул турах. 7 очок в 3-х матчах вистачило, аби з позиції сили нагадати про свої претензії на законні преміальні.

Але до гри з Динамо ні фінансових надходжень не було, ні вичерпної відповіді. Тому і довелося вдаватися до крайнощів. Футболісти просто відмовилися виходити на поле. Відступати їм нікуди. Адже у багатьох закінчуються влітку контракти і вони розуміють, що якщо бонус не виплатять зараз, то про нього можна буде забути", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Зоря таки вийшла на матч з Динамо, але надекспериментальним складом, який складався з легіонерів і молодих футболістів. У підсумку, луганці програли киянам, пропустивши двічі.

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