toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР ДИНАМО БАРСЕЛОНА ЗИМОВІ ЗБОРИ КУБОК ІСПАНІЇ

Бартомеу прокоментував виліт Барселони з Кубка Іспанії

10:02 716 Читать на русском
Бартомеу прокоментував виліт Барселони з Кубка Іспанії
Жозеп-Марія Бартомеу / Фото з відкритих джерел

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу залишився задоволений діями своєї команди попри поразку "блаугранас" в 1/4 Кубка Іспанії від Атлетіка (0:1).

90+3’ Серхіо Бускетс
 
90+3’ Серхіо Бускетс

"Хочу привітати Атлетік з виходом у півфінал, але також хочу подякувати своїм гравцям. Команда боролася, домінувала і показала якісну гру. Ми заслужили право пройти далі.

Сетьєн – про виліт Барселони з Кубка Іспанії: Все було добре, за винятком результату

Зараз ми зосереджені на чемпіонаті і Лізі чемпіонів, але я хочу підкреслити, що мені сподобалася самовіддача і амбіції гравців у матчі з Атлетіком. Це обнадіює. Ми можемо домогтися успіху в цих змаганнях", – цитує Бартомеу видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у матчі 1/4 Кубка Іспанії Барселона мінімально поступилась Атлетіку з Більбао і покинула турнір – каталонці пропустили на третій доданій хвилині. У Прімері підопічні Сетьєна йдуть другими, відстаючи від Реала на три очки. У Лізі чемпіонів на "синьо-гранатових" чекає зустріч з Наполі.

Атлетік – Барселона: заслужений виліт "блаугранас" з Кубка, тріумф Сімона та Вільямса і неможливість гри у футбол Кройфа

blog_ava
Зідан: Важко пропускати чотири голи вдома, але Реалу нічого не потрібно міняти
07:30
1557
Теги
Іспанія Атлетік Атлетік Барселона Барселона Атлетік - Барселона Кубок Іспанії 2019/20 Кубок Іспанії Жозеп-Марія Бартомеу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
39
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук