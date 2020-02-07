Бартомеу прокоментував виліт Барселони з Кубка Іспанії

Президент іспанської Барселони Жозеп-Марія Бартомеу залишився задоволений діями своєї команди попри поразку "блаугранас" в 1/4 Кубка Іспанії від Атлетіка (0:1).

"Хочу привітати Атлетік з виходом у півфінал, але також хочу подякувати своїм гравцям. Команда боролася, домінувала і показала якісну гру. Ми заслужили право пройти далі.

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Зараз ми зосереджені на чемпіонаті і Лізі чемпіонів, але я хочу підкреслити, що мені сподобалася самовіддача і амбіції гравців у матчі з Атлетіком. Це обнадіює. Ми можемо домогтися успіху в цих змаганнях", – цитує Бартомеу видання Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у матчі 1/4 Кубка Іспанії Барселона мінімально поступилась Атлетіку з Більбао і покинула турнір – каталонці пропустили на третій доданій хвилині. У Прімері підопічні Сетьєна йдуть другими, відстаючи від Реала на три очки. У Лізі чемпіонів на "синьо-гранатових" чекає зустріч з Наполі.

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