Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

Барселона зустрічалася з грізною Баварією, тож Кіке Сетьєн вирішив підійти до матчу з оборонною схемою 4-4-2 та найстаршим складом в історії виступів "блаугранас" в ЛЧ. Середній вік гравців на старті поєдинку проти мюнхенців склав 29 років та 329 днів. Попри це, каталонці виглядали впевненими у своїх силах, а Артуро Відаль навіть наголосив, що Баварії доведеться зіграти проти найкращої команди в світі. Хансі Флік, тим часом, виставив у основі тих гравців, яких очікували в орієнтовних лайнапах.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і знищення каталонців

Фаворитом була Баварія, але на 3-й хвилині німці ледь не пропустили внаслідок грубої помилки оборони. Роберто виконав простріл з правого флангу на Суареса, який несподівано пройшов, але Нойєр у шпагаті вибив м'яч з-під ніг уругвайця. Покарання за марнотратство було миттєвим: на 4-й хвилині Девіс запустив по флангу Перішіча, той виконав поперечну передачу в зону перед штрафним на Мюллера, а Томас, обігравшись з Лєвандовскі, увірвався в штрафний та пробив у лівий нижній кут – 0:1! Здавалося, це початок погрому, але вже на 7-й хвилині Альба прорвався флангом і прострілив на Суареса, а Алаба у спробі вибити передачу спрямував її в дев'ятку власних воріт – 1:1. У соцмережах почали кепкувати про своєрідний фейр-плей від Давіда.

Барселона не зупинялась. На 9-й хвилині Нойєру довелося рятувати при виході Суареса віч-на-віч, а на 10-й Мессі з кутового закрутив м'яч у дальню стійку. Ще за хвилину Лео примудрився отримати жовту за зрив контратаки Баварії, а далі почався перформанс тер Штегена. Двічі поспіль він виносив м'яч точно на Алькантару, внаслідок чого мюнхенці отримували кутові. Захисники не відставали, регулярно втрачаючи м'яч на власній третині поля.

Деякий час каталонці трималися, а на 20-й хвилині Мессі навіть огризнувся слаломом з ударом по центру (Нойєр спіймав м'яч), однак вже на 21-й Мюнхен провів другий гол. Все почалося з Гнабрі: Серж відібрав м'яч у Роберто, після чого виконав пас повз Піке на лівий край штрафного – Перішіч прийняв його та з гострого кута потужно пробив у дальній. 1:2!

На 24-й хвилині чергове відбирання німців на чужій половині призвело до удару Алькантари з-за меж штрафного (над воротами), а ще за три хвилини Тьяго взяв участь у новому взятті воріт, віддавши вертикальний пас по центру. Горецка прийняв його й у дотик закинув м'яч за спину Лангле, а Гнабрі обійшов Клемана та розстріляв ворота.

На 29-й хвилині стався черговий привоз: тер Штеген віддав жахливу передачу на Бускетса, Лєвандовскі перехопив м'яч, вийшов віч-на-віч і пробив у ближній – голкіпер врятував! Втім, вже на 31-й прилетів четвертий м'яч: Кімміх прийняв подачу з лівого флангу на правий, прострілив на ближню стійку, а Мюллер випередив Лангле й забив – 1:4! Це був 12-й удар Баварії по воротах.

Думаєте, Барса одумалася? Ха-ха! Вже на 36-й хвилині тер Штеген потрапив під пресинг, віддав жахливий пас у бік Піке, а Жерар ще й не встиг до м'яча – сталося перехоплення у штрафному, після якого Перішіч спробував закрутити у праву дев'ятку. Неточно. Ще за три хвилини Лєвандовскі замкнув подачу з кутового ударом по центру – тер Штеген нарешті спіймав м'яч. Більше моментів у першому таймі не виникало.

У перерві Кіке Сетьєн змінив Сержі Роберто на Антуана Грізманна, але француз після виходу на поле залишався непомітним. Баварія ж не зменшувала обертів: на 49-й хвилині Лєвандовскі зібрав на собі захисників і викотив пас під дальній удар Перішічу (в руки тер Штегену), а на 51-й Кімміх прийняв м'яч на груди в штрафному й пробив зльоту – вище воріт! На 53-й дійшло і до голу Лєвандовскі, однак його скасували через явний офсайд. У Барси нічого не вдавалося, але на 57-й хвилині індивідуальний клас Суареса відродив інтригу: Луїс отримав передачу з флангу на лінію штрафного від Альби, красиво хитнув Боатенга й пробив у правий кут – 2:4!

Тут би піти уперед і забити втретє, однак у Барси нічого не вийшло. Кілька хвилин з'їли розмови з арбітром та фоли, а на 63-й хвилині Баварія покарала п'ятим м'ячем. Це був гол імені Девіса: Альфонсо красиво переграв Семеду й втік по межі поля до лівого краю штрафного, звідки покотив на лінію воротарського – Кімміх замикав у практично порожні ворота. 2:5! До 70-ї хвилини міг і шостий гол прилетіти, однак постріл Комана після пасу Мюллера на порожні ворота накрив Альба, а потужний удар Гнабрі після кутового парирував тер Штеген. Барса огризнулася нікчемним пострілом Мессі з дистанції та накритим ударом Грізманна.

В останні 20 хвилин Хансі Флік знімав лідерів, але Баварія продовжувала знущальницькі дії у карному майданчику каталонців. Барса зуміла огризнулися проривом Мессі на лівий край штрафного зі слабким пострілом в руки Нойєру. Далі сталося ґвалтування: на 82-й Лєвандовскі забив головою, на 85-й з лівого краю штрафного під ближню стійку точно пробив Коутінью, а на 89-й він забив ще один гол з метру – 2:8. Фінал.

Таким чином, Баварія вийшла у півфінал Ліги чемпіонів. Суперником мюнхенців стане переможець пари Манчестер Сіті – Ліон.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім