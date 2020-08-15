Барселона звільнить Сетьєна і визначилась з потенційними кандидатами, – Marca

До звільнення головного тренера Барселони Кіке Сетьєна залишаються лічені години, повідомляє видання Marca.

Барселона – Баварія: Сетьєн відреагував на слова Піке після фіаско каталонців

Керівництво каталонського клубу вирішило попрощатися з 61-річним фахівцем після ганебної поразки від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8). Головними кандидатами на посаду наставника "блаугранас" називають Маурісіо Почеттіно і Рональда Кумана.

За повідомленнями ЗМІ президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу цього тижня обідав з аргентинським екс-тренером Тоттенхема , а коментуючи поразку своєї команди зазначив, що "деякі рішення в клубі вже прийняті", проте не став їх озвучувати.

Нагадаємо, Сетьєн очолив "синьо-гранатових" у січні 2020 року. У чемпіонаті Іспанії клуб фінішував другим, програвши боротьбу за титул Реалу.

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