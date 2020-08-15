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Барселона звільнить Сетьєна і визначилась з потенційними кандидатами, – Marca

10:14 - Читать на русском
Барселона звільнить Сетьєна і визначилась з потенційними кандидатами, – Marca
Кіке Сетьєн / Uefa.com

На тренерському містку каталонців найближчим часом очікуються серйозні зміни.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

До звільнення головного тренера Барселони Кіке Сетьєна залишаються лічені години, повідомляє видання Marca.

Барселона – Баварія: Сетьєн відреагував на слова Піке після фіаско каталонців

Керівництво каталонського клубу вирішило попрощатися з 61-річним фахівцем після ганебної поразки від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:8). Головними кандидатами на посаду наставника "блаугранас" називають Маурісіо Почеттіно і Рональда Кумана.

За повідомленнями ЗМІ президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу цього тижня обідав з аргентинським екс-тренером Тоттенхема , а коментуючи поразку своєї команди зазначив, що "деякі рішення в клубі вже прийняті", проте не став їх озвучувати.

Нагадаємо, Сетьєн очолив "синьо-гранатових" у січні 2020 року. У чемпіонаті Іспанії клуб фінішував другим, програвши боротьбу за титул Реалу.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Барселона Барселона Барселона - Баварія Головне Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Кіке Кіке Сетьєн Рональд Рональд Куман Маурісіо Маурісіо Почеттіно
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