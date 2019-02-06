Бартомеу – про Иско: Если бы Вальверде хотел этого игрока, а тот – уйти из Реала, мы бы его подписали

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал возможность перехода Иско.

"Если бы тренерский штаб попросил приобрести игрока, а он в свою очередь хотел покинуть Реал, конечно, мы бы попытались его подписать. Но с тех пор как я пришел сюда, ничего такого не случалось.

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Между клубами нет никаких договоренностей по этому поводу. Каждый пытается сделать свою команду сильнее. Иско? Из уважения к Реалу я бы сначала поговорил с их президентом", – цитирует Бартомеу Goal.com.

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К слову, в текущем сезоне на счету Иско 25 матчей за Реал во всех турнирах. Хавбек смог забить один гол и отдать 4 результативные передачи.