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Бартомеу – про Иско: Если бы Вальверде хотел этого игрока, а тот – уйти из Реала, мы бы его подписали

12:06 59 Читати українською
Бартомеу – про Иско: Если бы Вальверде хотел этого игрока, а тот – уйти из Реала, мы бы его подписали
Иско / Фото ФК Reuters

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал возможность перехода Иско.

"Если бы тренерский штаб попросил приобрести игрока, а он в свою очередь хотел покинуть Реал, конечно, мы бы попытались его подписать. Но с тех пор как я пришел сюда, ничего такого не случалось.

Иско покинет Реал, если Солари останется главным тренером – есть претендент на игрока

Между клубами нет никаких договоренностей по этому поводу. Каждый пытается сделать свою команду сильнее. Иско? Из уважения к Реалу я бы сначала поговорил с их президентом", – цитирует Бартомеу Goal.com.

Иско потерял себя, его отношения с Солари явно обсуждаются внутри клуба, – Вальдано

К слову, в текущем сезоне на счету Иско 25 матчей за Реал во всех турнирах. Хавбек смог забить один гол и отдать 4 результативные передачи.

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Иско Иско Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Трансферы Барселоны
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