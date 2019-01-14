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Іско втратив себе, його стосунки з Соларі явно обговорюються всередині клубу, – Вальдано

16:58 2 Читать на русском
Іско втратив себе, його стосунки з Соларі явно обговорюються всередині клубу, – Вальдано
Іско / ФК Реал Мадрид

Колишній футболіст та спортивний директор Реала Хорхе Вальдано висловився стосовно гри Іско та Марко Асенсіо, а також стосунків одного з них з головним тренером "вершкових" Сантьяго Соларі.

"Рік тому всі сподівались на Іско та Асенсіо, але один втратив себе, і з другим щось трапилось.

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Усі знають, що між Соларі та Іско щось відбувається, але невідомо, що саме. Проблема буде вирішена в приватній обстановці. Сьогодні нападник резервної команди грає в старті замість Іско, питання виросло до серйозного рівня. Вважаю, це те, що зараз обговорюють всередині клубу", – сказав Вальдано AS.

Під керівництвом Сантьяго Соларі Іско втратив місце в основному складі "королівського клубу".

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Теги
Іско Іско Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Марко Асенсіо Марко Асенсіо Хорхе Вальдано Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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