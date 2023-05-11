Міністерство фінансів оштрафувало каталонців на 15,7 мільйона євро за порушення пов'язані з неправильним оподаткуванням.

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Як повідомляє Marca, розслідування щодо Барселони триває з 2015 року. Інспектори виявили порушення при передачі автомобілів Audi членам команди, у недекларуванні оплати чартерних рейсів футболістів та у неправильному обліку деяких компенсацій. Зокрема йдеться про компенсації, отриманих Ардою Тураном (1 312 500 євро) і Алекс Сонг (3,5 мільйона євро), після відходу з клубу.

У випадку з автомобілями інспектори Казначейства намагалися перевірити, чи це була форма незаявленої виплати футболістам. Те саме стосувалося чартерних рейсів, плата за які не враховувалась, як частина зарплатні гравцям.

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