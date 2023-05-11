Министерство финансов оштрафовало каталонцев на 15,7 миллиона за нарушения, связанные с неправильным налогообложением.

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Как сообщает Marca, расследование по Барселоне продолжается с 2015 года. Инспекторы обнаружили нарушения при передаче автомобилей Audi членам команды, в недекларировании оплаты чартерных рейсов футболистов и неправильном учете некоторых компенсаций. В частности, речь идет о компенсациях, полученных Ардой Тураном (1 312 500 евро) и Алексом Сонгом (3,5 миллиона евро), после ухода из клуба.

В случае с автомобилями инспекторы Казначейства пытались проверить, была ли это форма незаявленной выплаты футболистам. То же касалось чартерных рейсов, плата за которые не учитывалась как часть зарплаты игрокам.

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