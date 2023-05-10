Пеп Гвардіола вважає, що Ліонель Мессі заслуговує на чемпіонські проводи з футболу – для цього гравець має повернутися в Барселону.

"Мессі – найвидатніший гравець усіх часів. В останні десятиліття Барселона переживала свій пік, і без Лео цей успіх був би неможливий.

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Відхід Мессі в ПСЖ став шоком для каталонського клубу. Ніхто б у житті не повірив, що все завершиться саме так. Я знаю, що Лапорта дуже поважає Мессі. Відтоді як Лео пішов, президент повторює: такий гравець заслуговує на прощання, як великий.

Він пішов через дуже складні фінансові обставини, через тисячі причин, у які я не збираюся вникати. Лео допоміг нашій Барселоні стати набагато більшим клубом, ніж він був до його приходу. Лео і його сім'я досі отримують ту саму любов за всю вдячність і повагу, які він виявив до клубу.

Прийде день, коли я опинюся на стадіоні Барси, зможу встати і поаплодувати Лео – і головне – провести його, як він того заслуговує. Знаю, що Жоан Лапорта постарається повернути його. Мессі збирається зробити неможливе, щоб повернутися", – цитує Гвардіолу ESPN.

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