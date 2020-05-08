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"Барселона хоче повернути Неймара – я точно знаю": відверта заява екс-наставника збірної Іспанії

8 травня 19:00 267 Читать на русском
"Барселона хоче повернути Неймара – я точно знаю": відверта заява екс-наставника збірної Іспанії
Роберт Морено / фото із відкритих джерел

Головний тренер Монако Роберт Морено оцінив ймовірний перехід нападника ПСЖ Неймара в Барселону.

"На місці Барселони я б повернув Неймара. Зрештою, за Барсу повинні грати найкращі гравці світу, а Неймар – один з них. Це футболіст, який робить різницю.

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Крім того, він змушує грати краще своїх партнерів по команді. Я точно знаю, що Барселона хоче повернути Неймара", – цитує Морено Marca.

До слова, Неймар перебрався до ПСЖ із Барселони в 2017 році за рекордні 222 млн у євровалюті. З того часу сага з поверненням скандального бразильця на Камп Ноу відновлюється у кожне трансферне вікно.

Нагадаємо, що Роберт Морено очолив Монако наприкінці грудня. Раніше він упродовж 9-ти років працював асистентом Луїса Енріке, а в 2019-му самостійно працював зі збірною Іспанії.

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Барселона Барселона Іспанія ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Роберт Морено Роберт Морено Неймар в Барселону
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