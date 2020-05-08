"Барселона хочет вернуть Неймара – я точно знаю": откровенное заявление экс-наставника сборной Испании

Главный тренер Монако Роберт Морено оценил вероятный переход нападающего ПСЖ Неймара в Барселону.

"На месте Барселоны я бы вернул Неймара. В конце концов, за Барсу должны играть лучшие игроки мира, а Неймар – один из них. Это футболист, который делает разницу.

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Кроме того, он заставляет играть лучше своих партнеров по команде. Я точно знаю, что Барселона хочет вернуть Неймара", – цитирует Морено Marca.

К слову, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн в евровалюте. С тех пор сага с возвращением скандального бразильца на Камп Ноу возобновляется в каждое трансферное окно.

Напомним, что Роберт Морено возглавил Монако в конце декабря прошлого года. Ранее он на протяжении 9-ти лет работал ассистентом Луиса Энрике, а в 2019-м самостоятельно работал со сборной Испании.

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