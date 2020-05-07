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Зірка ПСЖ розсекретив плани Неймара на майбутнє – неочікуване рішення

7 травня 15:04 969 Читать на русском
Зірка ПСЖ розсекретив плани Неймара на майбутнє – неочікуване рішення
Неймар і Паредес / фото: ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес розповів про стосунки з форвардом паризької команди Неймаром.

"Він постійно телефонує мені. Особливо тепер, коли ми ізольовані. Ми багато розмовляємо з допомогою відеозв'язку. Він планує залишитися з нами. Я не буду його вмовляти, нехай Ней ухвалить рішення самостійно", – цитує Паредеса AS з посиланням на FOX Sports.

Барселона змушена відмовитись від мрій про Неймара і зосередитись на іншому топ-трансфері

Раніше повідомлялося, що Неймар мріє про повернення в Барсу. Нібито він проклинає день, коли припустився помилки та вирішив перейти в ПСЖ влітку 2017-го. Бразилець готовий на все, щоб продовжити кар'єру в Прімері.

У Нея контракт з ПСЖ до літа 2022 року. Парижани хочуть пролонгувати угоду з зіркою та пропонують йому підписний бонус у розмірі 100 мільйонів євро.

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Теги
Франція ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Леандро Паредес Леандро Паредес
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