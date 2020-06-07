Барселона знову зацікавилась Геррейро, – ЗМІ

Іспанська Барселона відновила інтерес до оборонця дортмундської Борусії Рафаела Геррейро.

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Геррейро став ще одним варіантом підсилення лівого флангу захисту Барселони. Каталонці мають намір обміняти в Інтер на Лаутаро Мартінеса свого резервіста Фірпо Хуніора. Геррейро, на думку тренерського штабу Барси, здатен посилити конкуренцію на фланзі. Щоправда, португальський оборонець лише минулоріч уклав новий контракт із Борусією – до 2023 року.

У нинішньому сезоні Рафаел Геррейро провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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