Барселона може підписати конкурента Зінченка

Іспанська Барселона може полегшити боротьбу Олександра Зінченка за місце в основі англійського Манчестер Сіті в новому сезоні.

"Блаугранас" проявляють інтерес до Анхеліньо, який виступає в оренді за РБ Лейпциг. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Каталонці в найближче трансферне вікно планують підсилити лівий фланг оборони. Барса готова відпустити Фірпо Хуніора, а на його місце підписати 23-річного іспанця, права на якого належать Манчестер Сіті. Запасний варіант "синьо-гранатових" – захисник Осасуни Первіс Еступіньян. Його контракт належить іншому представнику АПЛ – Уотфорду.

Сам Анхеліньо хоче повернутись в Манчестер Сіті для конкуренції за місце в основі з Менді та Зінченком. У нинішньому сезоні оборонець провів 25 матчів у всіх турнірах за "містян" і РБ Лейпциг, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач.

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