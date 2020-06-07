Барселона снова заинтересовалась Геррейро, – СМИ

Испанская Барселона возобновила интерес к защитника дортмундской Боруссии Рафаэла Геррейро.

"Блаугранас" активно следят за выступлениями португальца, утверждает A Bola.

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Геррейро стал еще одним вариантом усиления левого фланга защиты Барселоны. Каталонцы намерены обменять в Интер на Лаутаро Мартинеса своего резервиста Фирпо Хуниорf. Геррейро, по мнению тренерского штаба Барсы, способен усилить конкуренцию на фланге. Правда, португальский защитник только в прошлом году заключил новый контракт с Боруссией – до 2023-го.

В нынешнем сезоне Рафаэл Геррейро провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

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