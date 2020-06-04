Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖ

Барселона ризикує отримати серйозні фінансові збитки. Клубу потрібно терміново поповнити бюджет – доводиться влаштовувати експрес-розпродаж та забути про омріяне підсилення.

"Блаугранас" повинні до кінця червня оптимізувати клубний бюджет. Для збалансування банківських рахунків Барсі необхідно заробити до кінця поточного місяця 70 млн євро. У клубних офісах дедалі частіше з'являється нервозність, адже часу для отримання необхідних коштів залишається все менше.

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В принципі, у лавах Барселони є чимало футболістів, яких клуб готовий продати задля отримання додаткових надходжень. Найбільші прибутки можна було б виручити від продажу Філіппе Коутінью, але після коронавірусної кризи навряд чи хтось потягне трансфер бразильського вінгера. Наразі у рукаві каталонців є 3 головні козирі, які практично гарантовано поповнять клубний бюджет, зазначає Marca.

Основний актив Барселони – Нелсон Семеду. Захисник збірної Португалії, відповідно до даних Transfermarkt, оцінюється у 32 млн євро. Кілька топ-клубів серйозно зацікавлені у трансфері латераля "синьо-гранатових", позаяк якісні футболісти даного амплуа останнім часом стали серйозним дефіцитом на ринку. Влітку 2017-го Барса виклала Бенфіці за португальця 30 млн євро і розраховує зараз отримати приблизно таку ж суму. Контракт 26-річного Семеду чинний ще 2 сезони.

Другий потенційно вигідний трансфер – Жан-Клер Тодібо, який на правах оренди виступає за Шальке. 20-річний француз влітку повинен повернутися в Іспанію, але гельзенкірхенський клуб має право викупу центрбека, який за рік зіграв у складі першої команди Барселони лише 5 поєдинків. Шальке вже заявив, що не буде активовувати опцію викупу француза, після чого головним претендентом на захисника став Евертон. Transfermarkt оцінює Тодібо у 9 млн євро, але у Каталонії розраховують отримати приблизно 25 мільйонів. Відмінна інвестиція, якщо врахувати, що півтора року тому француз обійшовся Барсі в жалюгідний мільйон євро.

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Третім основним претендентом "на вихід" став Артуро Відаль. Тут на заваді стає поважний вік чилійця, якому нещодавно виповнилося 33. Контракт півзахисника розрахований до 30 червня 2021 року, тому поточне літо – останній шанс Барселони отримати більш-менш серйозні кошти за центрхава. У клубі впевнені, що їм вдасться продати Відаля по завершені сезону 2019/20. Враховуючи досвід чилійця, він може провести сезон-другий на високому рівні практично в будь-якому топ-чемпіонаті.

Втім, окрім продажів, Барселона не забуває і про придбання. Як відомо, пріоритетом є нападник Інтера Лаутаро Мартінес, але "кулес" марили і поверненням Неймара з ПСЖ, у який бразилець перебрався 3 роки тому за рекордні 222 млн євро. Якщо трансфер нападника "нерадзуррі" має всі шанси втілитися в життя, то про повернення бразильця, схоже, можна забути. Принаймні, цього літа.

Ідею сформувати найкращу атаку світу доведеться відкласти, адже ПСЖ вимагає за 28-річного Нея непідйомні 175 млн євро. При цьому парижани хочуть всю суму готівкою і одним платежем – без будь-яких розстрочок чи включення в угоду інших футболістів. Зокрема, ПСЖ не цікавить Антуан Грізманн, Філіппе Коутінью, Усман Дембеле чи будь-який інший гравець Барси. Таким чином, наступний сезон Неймар знову проведе у Франції, оскільки жоден клуб Європи в нинішніх реаліях не потягне вимоги ПСЖ, переконує Sport.es.

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