Французький центрбек Барселони Клеман Лангле ще рік гратиме в Англії.

Астон Вілла орендувала Лангле у Барселони на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вілла візьме на себе 75% зарплати гравця, ще четвертина залишається на балансі каталонців. Оренда француза стала наслідком травми основного захисника Мінгза.

Попередній сезон Лангле також провів в АПЛ, граючи за Тоттенхем. У Барсі він не має перспектив, оскільки програє конкуренцію Араухо, Крістенсену, Кунде та Гарсії.

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