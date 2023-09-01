Барселона снова отдала защитника сборной Франции в АПЛ
14:35 - Читати українською
Французский центрбек Барселоны Клеман Лангле еще год будет играть в Англии.
Астон Вилла арендовала Лангле у Барселоны на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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Вилла возьмет на себя 75% зарплаты игрока, еще четверть остается на балансе каталонцев. Аренда француза стала следствием травмы основного защитника Мингза.
Предыдущий сезон Лангле также провел в АПЛ, играя за Тоттенхэм. В Барсе у него нет перспектив, поскольку он проигрывает конкуренцию Араухо, Кристенсену, Кунде и Гарсии.
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