Французский центрбек Барселоны Клеман Лангле еще год будет играть в Англии.

Астон Вилла арендовала Лангле у Барселоны на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

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Вилла возьмет на себя 75% зарплаты игрока, еще четверть остается на балансе каталонцев. Аренда француза стала следствием травмы основного защитника Мингза.

Предыдущий сезон Лангле также провел в АПЛ, играя за Тоттенхэм. В Барсе у него нет перспектив, поскольку он проигрывает конкуренцию Араухо, Кристенсену, Кунде и Гарсии.

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