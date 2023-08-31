Донедавна фаворитом на підписання 20-річного вінгера вважався Тоттенхем, який вів перемовини з Барселоною. Але в останні години трансферного вікна у боротьбу за Ансу Фаті увірвався Брайтон, повідомляє Mundo Deportivo.

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Англійський клуб вже контактував з оточенням футболіста. Головним ініціатором угоди є Роберто де Дзербі, який хоче бачити таланта Барселони у Брайтоні та готовий зробити його центральною фігурою в команді.

Фабріціо Романо стверджує, що Барса готова відпустити гравця у оренду. Сам Ансу Фаті начебто теж не проти перейти у Брайтон і попрацювати з колишнім тренером Шахтаря.

У контракті Ансу Фаті, який розрахований до 2027 року, прописана клаусула в 1 мільярд євро. Іспанець виступає за основу Барселони з 2020 року. В активі уродженця Гвінеї-Бісау 29 голів та 10 асистів у 112 матчах.

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