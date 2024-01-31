Нещодавно Хаві приголомшив заявою, що залишить свою посаду після завершення сезону. Жоан Лапорта вже розпочав пошуки нового тренера.

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Як повідомляє Marca, президент Барселони провів перемовини з 61-річним Франком Райкардом у телефонному режимі. Це був лише перший контакт двох сторін. Лапорта не втрачає надії на повернення колишнього тренера Барси і навіть готовий, щоб асистентом Франка став Марко ван Бастен.

Нагадаємо, що нідерландський фахівець вже працював з каталонцями з 2003 по 2008 роки. Райкард із Барселоною здобув п'ять трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів у сезоні 2005/06.

Варто зауважити, що Франк ще з 2013 року не займався тренерською роботою після відходу зі збірної Саудівської Аравії. Також Райкард очолював Галатасарай, роттердамську Спарту і збірну Нідерландів.

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