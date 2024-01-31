Барселона знайшла сенсаційну заміну Хаві – Лапорта вмовляє легенду відновити тренерську кар'єру
Керівництво Барселони активно шукає нового наставника. Доволі несподівано ним може стати Франк Райкард.
Нещодавно Хаві приголомшив заявою, що залишить свою посаду після завершення сезону. Жоан Лапорта вже розпочав пошуки нового тренера.
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Як повідомляє Marca, президент Барселони провів перемовини з 61-річним Франком Райкардом у телефонному режимі. Це був лише перший контакт двох сторін. Лапорта не втрачає надії на повернення колишнього тренера Барси і навіть готовий, щоб асистентом Франка став Марко ван Бастен.
Нагадаємо, що нідерландський фахівець вже працював з каталонцями з 2003 по 2008 роки. Райкард із Барселоною здобув п'ять трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів у сезоні 2005/06.
Варто зауважити, що Франк ще з 2013 року не займався тренерською роботою після відходу зі збірної Саудівської Аравії. Також Райкард очолював Галатасарай, роттердамську Спарту і збірну Нідерландів.
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