"Він виглядав приголомшеним. Це було вище його сил. Хаві з дитинства був у Барселоні, але він не знав, що означає пост тренера там: програєш – і тебе вбивають, граєш погано – і тебе вбивають. Хіба він не знав цього? Хаві не був готовий до цього.

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Поруч із Лапортою є люди, які кажуть, про що потрібно подумати перед прес-конференцією. А якщо тренер захотів поговорити про таке – нехай іде відразу. Те, що він оголосив про свою відставку таким чином, нікому не піде на користь. Хаві думав лише про себе, а не про Барселону.

Чому Лапорта не звільнить тренера за погані результати? Тому що це Хаві. Це очевидно", – цитує екс-гравця La Sexta.

Нагадаємо, що Гуті – вихованець Реала. У складі "вершкових" він виграв 15 трофеїв, включаючи п'ять титулів чемпіона Іспанії та три Ліги чемпіонів.

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