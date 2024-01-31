Барселона нашла сенсационную замену Хави – Лапорта попытается уговорить легенду возобновить тренерскую карьеру
Руководство Барселоны активно ищет нового наставника для команды.
Хави шокировал заявлением, что покинет свой пост после завершения сезона. Жоан Лапорт уже начал поиски нового тренера.
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Как сообщает Marca, президент Барселоны уже определился с кандидатом на замену Хави. Лапорта провел переговоры с Франком Райкардом в телефонном режиме. Это был лишь первый контакт двух сторон.
Напомним, что нидерландский специалист уже работал с каталонцами с 2003 по 2008 годы. Райкард с Барселоной добыл пять трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне 2005/06.
Стоит заметить, что специалист в 2014 году объявил о завершении тренерской карьеры.
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