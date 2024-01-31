Хави шокировал заявлением, что покинет свой пост после завершения сезона. Жоан Лапорт уже начал поиски нового тренера.

Легенда Реала раскритиковал Хави за решение покинуть Барселону: "Он думал только о себе"

Как сообщает Marca, президент Барселоны уже определился с кандидатом на замену Хави. Лапорта провел переговоры с Франком Райкардом в телефонном режиме. Это был лишь первый контакт двух сторон.

Напомним, что нидерландский специалист уже работал с каталонцами с 2003 по 2008 годы. Райкард с Барселоной добыл пять трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне 2005/06.

Стоит заметить, что специалист в 2014 году объявил о завершении тренерской карьеры.

Золоті 90-ті: Лужний наводить жах, Гаскойн споїв збірну, хлопець із Черкащини в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"