Барселону затролили фанати збірної Сан-Маріно після поразки від Реала (1:4) у фіналі Суперкубка Іспанії.

Каталонці провалилися в Класіко і дозволили мадридцям святкувати свій тріумф. В соцмережах над Барселоною почали глузувати навіть фанати збірної Сан-Маріно.

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Вболівальники "голубих" залишили у твіттері повідомлення каталонцям, в якому написали: "Зіграйте проти нас, будь ласка, Барселоно". Річ у тому, що Сан-Маріно – найслабша збірна. У рейтингу ФІФА вони займають останнє місце. Команда не вигравала в офіційних зустрічах понад 20 років. Тож, фанати Сан-Маріно сподіваються, що може хоч кризову Барселону вдасться обіграти.

Нагадаємо, що Барселона наразі перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 41 балом. Від першої сходинки каталонці відстають на вісім очок.

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону, Вінісіус оформив хет-трик

El primero del 2024. pic.twitter.com/8UPInndLLI — San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam) January 14, 2024